MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu merkez Hacı Ramazan Camii’nde eğitim gören Kur’an Kursu öğrencilerine Su Tasarrufu Eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemlerde yaşanan kuraklık ve bu duruma nasıl engel olunabileceğini anlatmak amacıyla, 2018 yılından bu yana binlerce öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdi.

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Şube Müdürlerinden Yalçın Güney ve MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ile birlikte Turgutlu merkezde Hacı Ramazan Camii’nde eğitim gören yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda, Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban ile camii görevlisi Recep Tosun da yer aldı. Abone İşleri Dairesi Başkanı Akbaş, öğrencilerden suyu tasarruflu kullanmalarını ve ailelerine de bu eğitimde öğrendiklerini anlatmalarını istedi. Eğitim sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verildi.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Bu ev sahipliğine teşekkür ederiz. Öğrencilerimize bizleri dinledikleri için teşekkür ederiz. Bir kez daha söyleyeyim çocuklar. Manisa’da suyun temini çok zor. Bizim içme suyu barajımız yok. İçme suyunun neredeyse tamamını yerin altından buluyoruz. Yeni sondajları 400-500 metrelere açıyoruz. Suyu güç koşullarla temin ediyoruz. Evlere, işyerlerine, camilerimize, okullarımıza, hastanelerimize kadar ulaştırıyoruz. Dolayısıyla zor temin edilen bu suyun da çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Siz, öğrencilerimize de vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, “Öncelikle MASKİ Daire Başkanımıza, müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Su tasarrufu konusunda bizlere bilgilendirme yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Sizler de bunu biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra evlerinizde uygulayacaksınız. Aranızda Kur’an-ı Kerim’e geçenler vardır. Kur’an-ı Kerim’de su ile ilgili birçok ayet var. Onlardan bir tanesinde, ‘Biz, her şeyi sudan yarattık. Her şey de suya muhtaçtır.’ Herkes suya muhtaç değil mi dünyada! O yüzden suyumuzu iyi koruyacağız. Evden başlar bu iş. Okullarda öğretmenleriz size mutlaka söylüyordur ama sizler evde anne, baba, kardeşlerinizi evde suyu gereksiz yere kullandıklarında uyaracaksınız” dedi.