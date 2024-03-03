Bunlar da ilginizi çekebilir

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte araç ve yaya geçişi güvenli hale getirildi.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprümahallesinde dere temizlik çalışması ve koruge boru montajı gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde yağışlı havalarda vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem almak adına dere temizlik çalışması ve koruge boru montajı gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, taşkın riskine karşı önlem almak adına il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de bu tarla çocukları toprakla buluşturuyor

İzmir'de bu tarla çocukları toprakla buluşturuyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.