Manisa’nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve orman ekiplerinin birlikte hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.MANİSA (İGFA) - Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yangın riski de yükselirken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, öğle saatlerinde Turgutlu Derbent Mahallesi’nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kısa sürede müdahale etti. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçramasını önledi.

Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü.

Olası bir felaketin önüne geçerek vatandaşlara rahat bir nefes aldıran itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.