‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin alt ve üstyapısı sağlıklı hale getirmeye devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar mahallesinde üstyapı çalışmalarını da tamamladı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de son durumu yerinde inceledi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar mahallesinde 2 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı ile 3 bin 700 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Mahallede son olarak 14 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işi ve daha sağlıklı bir çevre için 750 kişilik foseptik imalatı da tamamlandı. Öte yandan uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçların montajı yapıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı şube müdürü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürü, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve mahalle muhtarı Kadir Şakar da son durumu yerinde inceledi.

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 154 Mahalle Projemiz kapsamında Turgutlu ilçemize bağlı Çampınar mahallemizde de 2 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı ile 3 bin 700 metrelik içme suyu hattı imalatı ve 14 bin metrekarelik kilit parke döşeme işimizi tamamladık. Ayrıca 750 kişilik fosseptik montajı gerçekleştirdik. 12.5 Milyon TL bedelle yaptığımız alt ve üstyapı yatırımımızla mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuştu. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.