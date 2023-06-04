MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesine yapılacak olan 9 milyon TL’lik altyapı yatırımı için yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği alt ve üstyapı dönüşümlerine yeni yatırımlarla devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesinde 9 milyon TL bedel ile hayata geçirilecek olan 3 kilometre içme suyu ve 1.5 kilometre yağmur suyu hattı yatırımının sözleşmesi imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yapılan programa MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, teknik personel ve yüklenici firma yetkilisi katıldı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de sözleşmesini imzaladığımız ve yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız Turgutlu ilçemize bağlı Selvilitepe mahallemize 3 kilometre içme suyu ve 1.5 km yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan yatırımların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.