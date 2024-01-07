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MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin olduğu noktada Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük öneme sahip altyapı yatırımlarıyla şehrin refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli projelere imza atıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ, Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin olduğu noktada Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde gerçekleştirilecek yağmur suyu hattı projesinde ilk kazma vuruldu. Yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına hayata geçirilen çalışmayı Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü şube müdürleri ile yerinde takip ederek yetkili personelden bilgi aldı.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Yağmur suyu hattı projesi ile bilgi veren Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin bulunduğu noktada yani Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde aşırı yağışlı havalarda su birikintileri oluşuyordu. Ekiplerimiz bu bölgedeki vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyordu. Ancak bu sorunun kökten çözümü adına yağmur suyu hattı projesi hazırlandı ve kısa sürede de yüklenici firma tarafından ilk kazma vurularak, imalat çalışmalarına başlandı. Hem çalışma esnasında hem de çalışmalar akşam saatlerinde bittiğinde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına gerekli tüm önlemler alınıyor. İnşallah bu çalışma tamamlandığında bölgedeki altyapıyı güçlendirmiş olacağız” dedi.

