Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa UMKE’de görevli sağlık personellerine 2 ayrı grup halinde temel yangın eğitimi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.
Eğitimler kapsamında Manisa UMKE’de görevli sağlık personellerine 2 ayrı grup halinde temel yangın eğitimi verildi. 1 günlük eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Eğitim alan Manisa UMKE sağlık personelleri, yangına karşı ilk müdahaleyi ve yangını söndürmeyi uygulamalı olarak öğrendi.