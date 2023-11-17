Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim alan Manisa UMKE sağlık personelleri, yangına karşı ilk müdahaleyi ve yangını söndürmeyi uygulamalı olarak öğrendi.

Dokuz Eylül Veteriner Fakültesi'nden bilime katkı

Dokuz Eylül Veteriner Fakültesi'nden bilime katkı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa UMKE’de görevli sağlık personellerine 2 ayrı grup halinde temel yangın eğitimi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. MANİSA (İGFA) - Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.