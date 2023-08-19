Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi 5515 sokakta da prestij cadde çalışmalarına start verdi.MANİSA (İGFA) - Kaldırım düzenlemesi, aydınlatmaları ve asfaltıyla yepyeni bir görünüm kazanacak olan 5515 sokakta gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Muhtar Halil Oğulganmış, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

İl genelinde prestij cadde projeleriyle yaşam alanlarına bambaşka bir hava kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde prestij caddelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Uncubozköy Mahallesi’nde bulunan 5515 sokakta da prestij cadde uygulamasına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Unucbozköy Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ve esnaflara prestij cadde düzenlemesi ile ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, caddenin asfaltları, kaldırımları ve aydınlatmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Yapılan Çalışmalar Hayırlı Olsun

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda şehrin her yerinde prestij cadde yapım çalışmalarını sürdürdüklerini, belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, “Uncubozköy Mahallemizde Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ve Adliye’nin bulunduğu şehrin en işlek caddelerinden olan sokaklarda asfalt çalışması, kaldırım çalışması ve aydınlatma çalışmalarını tamamlama noktasına geldik. Ayrıca 5515 sokakta Cemal Ergün Caddesi’ne doğru çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sonrasında da Cemal Ergün Caddesi’ni prestij caddeye dönüştüreceğiz. Akabinde de 5501 sokakta çalışmalarımız olacak. Uncubozköy Mahallemize yapılan çalışmalar hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut ise asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bulut, “Çalışmalarımız Adliye’nin olduğu kısımdan başlayarak Bozköy’ün ana caddesine doğru devam ediyor. Çalışmalarımızı trafik akışını engellemeyecek şekilde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla etaplayarak programladık. Kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Başkanımızın talimatı doğrultusunda da asfaltın uzun ömürlü olması için çift kat asfalt uygulaması yapacağız. Prestij caddesine yakışır bir asfalt olacak” diye konuştu.

Uncubozköy Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış da çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Muhtar Oğulganmış, “Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Burasını prestij caddesi olarak layık gördüler. Bitince çok güzel olacak. İnşallah biran önce bitirmelerini temenni ederiz” diye konuştu. Kafe İşletmecisi Zafer Oynar da, “Cengiz Başkanımız sağolsun, güzel hizmetler yapıyor. Çalışma tamamlandığında prestij caddenin harika olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler” dedi.