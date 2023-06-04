Manisa’da Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda 600 kişi ile spor yaptı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi, çeşitli etkinliklere haftayı kutluyor. İlk olarak yıl sonu sergisi açan, ardından depremzedeler anısına türküler seslendiren Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi üçüncü etkinliğinde açık alanda spor yaptı.

Laleli Migros Büyük park yanında gerçekleşen etkinliğe 600 kadın ve öğrenci katıldı. Kadınlar müzik eşliğinde spor yapma imkanı buldu.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, bu yıl düzenlenen açık havadaki spor etkinliğine 600 kişinin katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, her yıl katlanarak büyüdüklerini söyledi.

Oğuz, “Seneye daha büyük bir kitle ile karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kursiyerlerimizin yanında parkta spor yapanlarda bize eşlik etti. Spor kurslarımız en çok rağbet ören kurslar arasında yer alıyor. Bu kapsamda Yunusemre Belediyemiz tarafından açılan hanımlar lokallerinin hepsinin pilates kursumuz var. Aynı zamanda Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi’nde de pilates kursumuz devam ediyor” diye konuştu.