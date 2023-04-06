MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Karaali Bölgesinde 8 milyon TL’lik yatırımla başlayan 12 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde yatırımlarına devam ediyor.

Dünya Bankası kredisiyle yapılacak olan 50 milyon Avroluk yatırımdan önce mahallenin batı kanadındaki bazı sokaklarda yaşanan kısmi su kesintilerine çözüm üretmek için hat döşeme çalışmalarına 23. Sokak’tan başlandı.

Belde belediyesi döneminde döşenen hattın eskimesi ve tekniğine uygun olarak döşenmesi nedeniyle boydan yarılan içme suyu hattı sağlıklı bir yapıya kavuşturularak altyapı sorununa son verilecek.

Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllarda 18 kilometre içme suyu hattı döşenen mahallede İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 milyon TL yatırım bedeliyle 12 kilometrelik yeni bir çalışmaya başlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topcu ve teknik ekiple birlikte 23. Sokak’tan başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.