Manisa'ya bağlı Yunusemre'de Geleneksel Çocuk Oyunları ödül törenine Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Çimen, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs'ta başlatılan Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ve Yunusemre Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün destek verdiği "Yunusemre Geleneksel Çocuk Oyunları" sona erdi.

5 ayrı kategoride 40 takımın yarıştığı müsabakalarda yaklaşık 2000 sporcu öğrenci mücadele etti. Mangala Takım oyununda Halil Yurtseven İlkokulu, Çocuk Atletizminde Cumhuriyet İlkokulu, Mendil Kapmaca oyunda Çağatay Uluçay İlkokulu, Kaleli Yakan Top oyunu ve Tombik (Dokuz Taş) oyunda ise Taytanlı İlhan İlkokulu, 1. oldular. Dereceye giren takımların Madalya ve kupalarını Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş verdi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş törende yaptığı konuşmada tüm takımları tebrik etti.

İŞTE ÖDÜLLER

Dereceye giren okulların isimleri ise şöyle:

Mangala Takım Yarışmaları: 1. Halil Yurtseven İlkokulu

2.Türk Kızılay İlkokulu

3.Laleli İlkokulu

4.Çağatay Uluçay İlkokulu

Çocuk Atletizmi: 1.Cumhuriyet İlkokulu

2.Laleli İlkokulu.

3.Taytanlı İlkokulu.- Özel Hedef İlkokulu

4.Türk Kızılay İlkokulu

Mendil Kapmaca: 1.Çağatay Uluçay İlkokulu

2.Laleli İlkokulu

3.Taytanlı İlkokulu

4.Türk Hava Kurumu İlkokulu

Kaleli Yakan Top : 1. Taytanlı İlhan İlkokulu

2.Laleli İlkokulu

3.Çağatay İlkokulu

4.Cumhuriyet İlkokulu

Tombik (Dokuz Taş): 1.Taytanlı Ilhan İlkokulu

2.Türk Hava Kurumu İlkokulu

3.Cumhuriyet İlkokulu

4.Üzümcüler İlkokulu