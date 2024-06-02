Manisa'da Yunusemre Halk Eğitim Merkezi, 1-7 Haziran tarihleri arası kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından Manisa Öğretmenevinde Öğretmen Kursiyer Buluşması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Öğretmen Kursiyer Buluşması etkinliğine Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Merve Acarkanlı ve başkan yardımcısı Sevilay Taşkır, Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz Öğretmen Kursiyer Buluşmasına katılımın yoğun olduğunu ve geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Merve Acarkanlı ise "Okul Aile Birliği Başkanlığı olarak Öğretmen Kursiyer Buluşması gerçekleştirdik. Öğretmen ve kursiyerlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan öğretmenler ve kursiyerler kaynaşma fırsatı buldu. İlerleyen saatlerde müzik ile eğlencemiz oldu. Son olarak programın hazırlanmasında emeği geçenlere hediyelerimiz oldu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz Öğretmen Kursiyer Buluşmasını geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.