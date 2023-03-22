Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde il merkezindeki fırınlarda ruhsat, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Vatandaşların haklarının korunması ve sağlıklı ürün tüketmeleri açısından Ramazan ayı öncesinde denetimler gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimlerde il merkezindeki fırınlar kontrol edildi. Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile ürünlerin fiyatı, gramı ve hijyen kontrolü yapıldı.

Denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Ekiplerimiz, il merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin gramajı, fiyatı, çalışma ortamındaki hijyen kuralları ve işyeri ruhsatları kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kontrollerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.