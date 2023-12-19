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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi’nin içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturacak 60 Milyon TL yatırım bedelli 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı projesinde imalat işleri tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde içme suyu kalitesini ve verimini artırmak adına dev yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi’nin içme suyu sıkıntısını çözecek 60 Milyon TL yatırım bedelli 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı projesinde imalat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Akhisar ilçemiz Zeytinliova Mahallesi, gün geçtikçe nüfusu artan ve Zeytin işletmelerinin de yoğun olduğu bir bölge. İçme suyu hattında arızalara son vermek, daha kalıcı bir çözüm getirebilmek adına MASKİ Genel Müdürlüğü olarak proje çalışması yapmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de geçtiğimiz aylarda müjdesini verdi ve kısa süre içerisinde de yatırımımıza start vermiştik. Mahallemizdeki 60 Milyon TL yatırım bedelli ile 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı imalat işleri tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında Zeytinliova’ya daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacağız. Dev yatırım ile mahallemizin sorunları çözüme kavuşacak” dedi.