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Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova mahallesinde bulunan derede 1.5 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Ani ve aşırı yağış tehdidine karşı önlemlerini artıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan derede 1.5 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü sağanak yağış tehdidine karşı erken önlem almak amacıyla il genelinde hizmetlerini sürdürüyor.

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