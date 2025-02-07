Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eğitime yönelik hayata geçirdiği projeler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde de hız kesmeden sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eğitimin sadece çocuklar ve gençler için değil, tüm toplum için bir dönüşüm aracı olduğunu vurguladı.



Eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın en temel önceliklerden olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, "Her çocuğun, gencin ve yetişkinin, ekonomik ya da sosyal koşulları ne olursa olsun, kendini geliştirme hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, MABEM’den Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’ne, MASMEK’tenonline eğitim platformumuza kadar geniş bir yelpazede eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Toplam 15 bin 802 kursiyer ve öğrencinin eğitim aldığı birimlerde, yeni dönem büyük heyecanla karşılandığı kaydedilirken, merkezlerde toplam 7 bin 30 öğrenci eğitim aldığı belirtildi.

İkinci dönemin başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, öğrencilerin heyecanına ortak olmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, çocuklar ve gençlere akademik destek sağlarken, kadınların ve yetişkinlerin meslek edinmesine, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına da büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Zeyrek, eğitimlerle her yaştan bireyin yeteneklerini keşfetmesine ve kendini geliştirmesine destek olduklarını kadetti.