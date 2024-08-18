Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği alan Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, yüklenici firma yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Ayhan Düzova, Öveçli Mahallesi Muhtarı Nail Kocakaya ve üreticiler de yer aldı.

Zeytin üretimi yapılan 2 bin 100 dekar alanın sulanacağı damla sulama sistemi projesinde vahşi sulamaya kesinlikle izin verilmeyecek. Proje ile çiftçilerin zeytinlerinin kalibre ve kalitesinin artması, üreticilerin gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticilerin Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı başvurular sonrasında projeye başladıklarını söyledi.

Usta, “Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğine başvuru yaptık. O günün koşulları ile 4 milyon TL hibe desteği aldık. Yaşanan süreçte proje maliyetimiz oldukça yükseldi. Öveçli Mahallesi’nde bulunduğumuz bölgede 2 bin 100 dekar alana kapalı sistem sulama tesisi kuruyoruz. Bu projeden yaklaşık 300’e yakın üreticimiz faydalanacak. İlk aşamada 2 bin 100 dekar zeytinlik sulanacak. Zeytinliklerin bu sistemle sulanmasıyla vatandaşın tabiri ile zeytinin kalibresi artacak. Tamamı yağlık olarak ayrılan zeytinler, sofralığa döndüğü zaman değer kazanacak. Verim ve kalite artışıyla beraber üreticinin yüzde 30-40’lık gelir artışı sağlanacağını düşünüyoruz. Sahada toprak altına 13,5 kilometre boru döşeme çalışması yapılıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik enerji nakil hattı yapıyoruz. 6 yeraltı suyu sondajı açıldı. 300 tonluk biriktirme deposu yapılacak. Sondajdan gelen su önce depoya terfi edilecek. Sonra cazibeli olarak arazinin sulanması için vatandaşın arazisine ulaşacak. 46 adet su alma yapısı olacak. 40-50 dönüm araziye bir hidrant düşecek şekilde yerleşim yapılacak. Çiftçilerimiz bu hidrantlardan arazilerine bağlantılarını yapacaklar. Proje kapsamında vahşi sulamaya kesinlikle izin verilmeyecek. Tamamen kapalı sistemde parsel başına kadar vanayı bırakacağız. Vanadan sonra ya toprak altından ya da toprak üstünden damla sulama sistemi ile su alabilecekler” diye konuştu.

YATIRIM BEDELİ YAKLAŞIK 25 MİLYON TL

Yılmaz Usta, “Şu ana kadar yürütülen proje kapsamında borular, boruların döşenmesi, enerji nakil hattı ve havuzun yapımı yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırım. Üretimin devam etmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, tarımda sürdürülebilirliği sağlama ve gıda arzı güvenliğinin sağlanması oldukça önemli. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Ferdi Zeyrek’in önderliğinde bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Köyden kente göç durmalı. Göç bu şekilde devam ederse üretim biter. Üretim biterse şehirde gıdaya erişemeyiz. Bunun bilinci ile çiftçilerimize gerek sulama desteği gerekse girdi desteklerimiz, üretim ve pazarlamaya yönelik desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.