Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edilirken, encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri de seçildi.

MANİSA (İGFA) - Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Başkan Zeyrek tarafından detaylı bir sunumla meclis üyelerine aktarıldı. Zeyrek, şeffaflık, katılımcılık ve mali disiplin ilkeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda 983 milyon lira gelir fazlası elde edildiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı ulusal kredi notunun seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ seviyesine ulaştığını belirtti.

2024 Faaliyet Raporu bir önceki dönem meclisince onaylanan 2020-2024 Stratejik Planın son dönemine ilişkin olsa da 9 aylık süreçte bizlerin imzası var. Manisa için görevi devraldığımızda 3 bin 881 olan çalışma arkadaşlarım bugün 4 bin 220 kişi. Özellikle memur eliyle görülmesi gereken hizmetler için önümüzdeki günlerde 80 devlet memuru alımı da yapıyoruz. Çalışanların mutlu olduğu, birlikte çalışmaktan keyif aldığı bir belediye olmak için önce emeklerinin karşılıklarını aldıkları mali iyileştirmeler yaptık” diye konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni'nde görev alacak 5 isim gizli oylama sonucunda belirlendi. Encümen üyeliklerine Fırat Honaz, Hasan Hüseyin Namver, Halil Erman Eryılmaz, Onursal Sayın ve Yenal Yıldırım seçildi. Ardından ihtisas komisyonlarında görev alacak isimler belirlendi.



Komisyon seçimlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Zeyrek, burada görevi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan’a devrederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

“İŞE KOYULDUĞUMUZDA MAKİNELERİN NE KADAR YETERSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİK”

Araç ve iş makinesi parkını geliştirmeye başladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, “Gerek öz kaynaklarımız, gerekse hibelerle elde ettiğimiz 27 yeni iş makinasını araç parkımıza dahil ettik. 2025 yılının ilk aylarında 85 adet iş makinesi daha aldık. 1986’dan araç ve iş makinalarının bulunduğu envanterimizin büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış durumdaydı. Hizmet veremez haldeydik.

2025 bütçemize bu eksikten dolayı 2 milyar 56 milyon liralık araç ekipman için yer ayırdık. Geçtiğimiz 4 ayda da bunun birçok kısmını satın alarak hizmet verebilir hale başlıyoruz. İtfaiye ekipmanında gerçekten çok gerideydik. 14 Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir’inde yaptığımız itfaiye toplantısında üzülerek söylüyorum ki Manisa Büyükşehir Belediyesi 14’üncü sıradaydı. Bununla birlikte çalışmalarımızla 20 adet yeni itfaiye aracımızı envanterimize kattık” şeklinde konuştu.

“983 MİLYON LİRA GELİR FAZLAMIZ VAR”

Mali yıl içinde ödenek yetersizlikleri nedeniyle 895 milyona yakın ek ödenek oluşturduklarını belirten Başkan Zeyrek, “Yıl sonunda yaklaşık olarak 8,8 milyar lira gelir, 7,8 milyar lira gider gerçekleşti. 983 milyon lira gelir fazlamız var. Bu gelir fazlası tesadüfün eseri değildi. Artık israftan kaçınan, ihaleleri açık yapan, hak etmediği şekilde ihale alanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapılarını kapatan bir anlayış var. 9 ay içerisinde 983 milyon lirayı kasamızda tutar hale geldik.

“MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ İÇİN BİZ DE VARIZ”

Tarımsal alanda Agrospil, enerji sektörü için Manisa Enerji, bilişim ve inovasyon alanında Spiltech, kültür-sanat-turizm alanında Spilyum’u kurduklarını ve şirket sayısını 9’a çıkardıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, “Bu yıl kalite belgelerimizi tamamlayıp, Avrupa ve ülkemizde verilen mükemmellik ödülleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak artık biz de varız, diyorum. Mali disiplinin sağlanması, açık ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından alınan kredi notumuzu bir adım yukarı taşıdı. 2024 yılı ulusal kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ olarak açıklandı. Manisa’mıza ait her kaynak bizim için çok kıymetli. Halkımızın bize emanet ettiği her kuruşa sahip çıkmak ve bunun hesabını verebilmek bizim için olmazsa olmaz bir şeydir” diye konuştu.

“BU HİZMETLERİ YAPARKEN HER AY 100 MİLYONA YAKIN BORÇ ÖDEDİK”

Bir yılda hayata geçirilen çalışmaları tek tek sıralayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Bunlar sadece bir yıl içinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar. Şunu unutmamak lazım ki bu hizmetleri yaparken İller Bankası’ndan gelen paralarda azalmalar vardı. 2,4 milyar lira Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin borcu vardı. Bu hizmetleri yaptık ve her ay 100 milyona yakında borç ödemeyi kendimize görev edindik. Bunları yaparken her kuruşa sahip çıktık. Görev süremiz boyunca hizmet etmeye ve Manisalı hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu kararlarda yanımda olduğunuz için Manisa’mıza hizmet etmekte yol arkadaşlığı ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamanın ardından faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

ATATÜRK KENT MEYDANI SARIGÖL’E HAYIRLI OLSUN

Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda, Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nın isminin Ulu Önder Atatürk’ün hatırası olarak Atatürk Kent Meydanı ismiyle değiştirilmesi önerisi sunuldu. Yapılan oylamanın ardından Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ferdi Zeyrek, oylama sonrasında Atatürk Kent Meydanı isminin Sarıgöl’e hayırlı olmasını diledi.