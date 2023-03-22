Manisa Büyükşehir Belediyesi Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 22 Mart Dünya Su Gününe özel olarak program düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla mini bir gösteri sahnelerken, çocuklar su tasarrufunun önemini eğlenerek öğrendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde mini bir gösteri sahneledi.

Su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun, ÇKSM Sorumlusu Eren Çakır ve miniklerin aileleri takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından gerçekleştirilen mini oyun, çoçukların beğenisini kazanırken, su tasarrufunun öneminden bahsedildi.