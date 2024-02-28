MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere mahallesinde yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçebilmek adına yaklaşık 4 Milyon TL yatırım bedeliyle 248 metrelik prefabrik kutu menfez ve betonarme menfez imalat işine başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ani ve aşırı yağışlara karşı erken önlem almak adına Manisa merkez ve ilçelerinde yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Saruhanlı ilçesi Koldere mahallesinde yaklaşık 4 Milyon TL yatırım bedeliyle 248 metrelik prefabrik menfez montajı ve betonarme menfez yapım işine başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz de çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Deniz’e Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Saruhanlı Şube Müdürü Serdar Özgedik, mahalle muhtarı İbrahim Durbay ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

“SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK” Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Geçtiğimiz yıl Saruhanlı ilçemiz Koldere mahallesi ve çevre mahalleleri de etkileyen bir afet meydana geldi. Tüm ekiplerimizle birlikte yağışın ilk anından itibaren bölgeye intikal ederek olumsuzluklara müdahale ettik. Afet durumlarında yaşanabilecek taşkınlara son vermek adına en kısa sürede çalışma başlatacağımıza dair muhtarımıza bir söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve yaklaşık 4 Milyon TL bedelli 248 metrelik prefabrik kutu menfez ve betonarme menfez imalat işimize hayırlısıyla başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, sürekli gelişen ve büyüyen Manisa’mızı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“CENGİZ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ” Mahalle muhtarı İbrahim Durbay, “Mahallemizde başlatılan menfez yapım işi tamamlandığında taşkın tehlikesi yaşanmayacak. MASKİ’nin yatırımıyla olumsuz durumlara kalıcı çözüm getirildi. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz” dedi.