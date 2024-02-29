MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi ve çevre mahallelerde yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek adına 46 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen 1.300 metrelik 2x2 menfez imalat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışma ile bölgede aşırı yağışlarda yaşanan taşkın sorunu kökten çözüme kavuşacak. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde İstasyonaltı Mahallesinde yapılan ve çevre mahalleleri de ilgilendiren 46 Milyon TL yatırım bedeline sahip 1.300 metrelik, 2x2 menfez imalat çalışmaları sorunsuz devam ediyor. MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel ve yetkili personel ile birlikte imalat işlerini yerinde inceledi.

“BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Albayrak mahalle muhtarı Yalçın Sertel, “Şehrimizin kanayan yarası haline gelen İstasyonaltı, Yiğitler, Albayrak ve Yıldırım mahallelerinin sıkıntılarını giderecek bu hat çalışması bölgedeki taşkın sorununun çözümü noktasında önemli bir yatırım olacak. İmalat işlerini takip ediyoruz. Ekipler hızlı bir şekilde menfez döşemelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BU ÇALIŞMA TURGUTLU’NUN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR”

Menfez imalatları ile ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “İstasyonaltı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz menfez projesi Turgutlu’nun tamamını ilgilendiriyor. Turgutlu ilçemizde önceki imar planlarında bazı dereler dikkate alınmamış. Yağmur sularını da derelere deşarj etmemiz gerektiğinden ve maalesef bu dere yataklarının olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle İstasyon bölgesinde yaşanan taşkınlara son vermek adına idaremiz proje çalışması yaptı ve hızlı bir şekilde 46 Milyon TL yatırım bedeline sahip yaklaşık 1.300 metrelik 2x2 büyüklüğünde menfez imalatlarına da geçtiğimiz günlerde başladık. Çalışmalar sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İmalatların tamamlanması ile yağmur sularını bertaraf ederek, bu bölgedeki mahallelerin ve vatandaşlarımızın sıkıntısını çözeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde il genelindeki yatırımlarımız sürüyor” dedi.