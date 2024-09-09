MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerinden Tepeköy Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edilirken, mahalle muhtarı Süleyman Tunga yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Köyümüzün 50 yıllık su sorunu Ferdi Başkanımızın göreve geldiği an itibarıyla son buldu. Yaparsa Ferdi Başkan yapar.”MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallere yeterli su ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde de yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondajdan saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşıldı. Alınan su numunesi teste gönderilirken analiz sonucuna göre sondajın bağlantısı mahallenin içme suyu deposuna bağlanacak.

Tepeköy’ün 50 yıllık su sorununu çözecek çalışma

Tepeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Tunga, açılan sondaj kuyusu için mahalle sakinleri adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Tunga, “Köyümüzün 50 yıllık su sorunu Ferdi Başkanımızın göreve geldiği an itibarıyla son buldu. Başkanımızın göreve başladığı zaman itibarıyla MASKİ Genel Müdürlüğüne bir dilekçe verdik. Sondajımız çakıldı ve çok güzel sonuç elde edildi. Başkanımız sağ olsun sesimizi duydu, ilgilendi. Çok kötü bir durumdaydık. Çalışmalardan çok memnunuz. Köyümüzün 50 yıllık içme suyu sorununu çözdüğü için Sayın Ferdi Zeyrek Başkanımıza buradan selamlarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. Yaparsa Ferdi Başkan yapar” dedi.