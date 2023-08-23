Manisa Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayının ikinci yarısında başlattığı 2023 satih kaplama asfalt sezonu doğrultusunda il genelinde 500 kilometrelik yol ağını asfaltladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, 2023 yılı asfalt sezonu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yol ağlarında sorun yaşanmaması, trafik güvenliğinin sağlanması, Manisalıların daha konforlu yollarda ulaşım sağlamalarını amaçladıklarını belirten Kuruçay, 6 ekip, 300 personel, 250 araç ve iş makinesi filosuyla hizmet verdiklerini söyledi.

EN KISA ZAMANDA 750 KİLOMETRELİK HEDEF TAMAMLANACAK

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “2023 yılı satih kaplama sezonunda hedefimiz, Başkanımız Cengiz Ergün’ün ifade ettiği üzere 750 kilometre yol ağını asfaltlamak. Ağustos ayı başı itibariyle bu hedefin 300 kilometrelik kısmını tamamlamıştık. İçinde bulunduğumuz ay sonu itibariyle 500 kilometrelik kısmın çalışması tamamlanmış durumda. Bu hafta çalışma günleri içerisinde 550 kilometrelik kısmını tamamlayacağız. Asfalt sezonu içerisinde bu 750 kilometrelik hedefi tamamlayarak, vatandaşlarımız açısından önem arz eden, dokunulması gereken, üst kaplamasında yenilemeler gereken yerlerde çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu bölgedeki çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz” diye konuştu.