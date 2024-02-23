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MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Alaşehir ilçesinde eğitim gören 554 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı. Programı büyük bir ilgi ve merakla takip eden öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin atıksu arıtma tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını inceleyerek öğrenmeleri amacıyla proje hayata geçirildi. Tüm ilçelerde devam eden proje kapsamında Alaşehir ilçesinde eğitim gören 554 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nde ağırlandı. Öğrencilere ve öğretmenlere Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Kürşat Kalemci ve yetkili personel eşlik etti.

ATIKSU SÜREÇLERİNİ İLGİYLE TAKİP EDEN ÖĞRENCİLER MERAK ETTİKLERİNİ SORDU Öğrencilere atıksu arıtım süreçleri anlatıldı. Suyun hanelerden tesise gelişi ve arıtıldıktan sonra doğaya deşarjına kadar olan süreç ile ilgili detaylı bilgi verildi. Süreci ilgiyle takip eden ve incelemeler yapan öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi. Program sonunda öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.