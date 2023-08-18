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Sondajdan alınan numune teste gönderildi ve sonuçlar beklenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’nin Kargın mahallesinde açtığı yeni sondajda saniyede 6 litre verime sahip suya ulaştı. MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı sondaj programı kapsamında 101 Mahalle Projesiyle alt ve üstyapısı yenilenen Ahmetli’nin Kargın mahallesinde yeni sondaj kuyusu açtı.

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