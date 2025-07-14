Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm hamlesi kapsamında başlattığı ManisaNet projesiyle 17 ilçedeki 75 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlara ücretsiz, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunuyor.MANİSA (İGFA) - Proje, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların eğitim, ticaret ve kamu hizmetlerine internet üzerinden daha kolay erişmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu yılki hedeflerinin 100 köye daha interneti ulaştırarak toplamda 175 köy ve mahalleye hizmet vermek olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dijitalleşme vizyonuyla hayata geçirilen ManisaNet projesi, özellikle kırsal mahallelerde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Proje sayesinde, internete erişim imkanı kısıtlı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, ManisaNet aracılığıyla sunulan ücretsiz internet sayesinde eğitimden kamu hizmetlerine, bankacılıktan ticarete kadar pek çok alanda daha aktif ve eşit şekilde yararlanabiliyor. Şu ana kadar 75 köy ve mahallede uygulamaya alınan ManisaNet, gençlere ve öğrencilere de eğitim süreçlerinde büyük kolaylık sunuyor.

HEDEF 175 KÖYE ULAŞMAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın en uzak köyüne kadar herkesin internete erişebilmesi için ücretsiz internet hizmetimizi yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Dijital dönüşüm hamlemiz ManisaNet projesi kapsamında, şu ana kadar 75 mahallemizde internet hizmetini devreye aldık. Bu yıl hedefimiz, 100 mahalle daha. İlk olarak, toplamda 175 mahallemize ücretsiz interneti ulaştırmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitime, eşitliğe ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“EN İYİ HİZMETİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Akıllı Şehir Şube Müdürü Mehmet Efe, ManisaNet projesi ile 75 köy ve mahalleye internet erişimi hizmeti sağlandığını belirterek, “İnternetin olmadığı, telefon çekmeyen köylerimiz var. Bizim köylerde asıl amaçladığımız şey o köylerdeki çocuklarımızın da eğimine destek olabilmek, çocuklarımızın ve halkımızın internete erişebilmesini sağlayabilmekti. Olumlu geri dönüşlerle karşılaştık. Çoğu köyden ‘Bize de bu hizmeti sağlayın’ diye talepler iletildi. Biz de bu durumdan çok mutlu olduk. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUHTAR METİN TURGUT: “VATANDAŞLARIMIZ İNTERNETTEN MEMNUN”

Daha önce köylerinde telefonlarının çekmediğini ve internet bağlantılarının sağlıklı olmadığını ifade eden Düzlen Mahalle Muhtarı Metin Turgut, “Altyapımız olmadığından internette sıkıntı yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi, bize kablosuz bu sistemi bize sağladı. Vatandaşlarımız internetten memnun, daha önce böyle bir şey olmadığı için bize böyle bir imkan sağlandığı için. Bütün vatandaşlarımız bu imkandan faydalanıyor, internetin çekim gücünden de herkes memnun. Sınırsız interneti kullanabiliyorlar. Büyükşehir belediye Başkan’ımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Düzlen Mahallesi’nde imamlık yapan Sabahattin Erdoğan da “Bu hizmet için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür ederiz. Buradaki gençlerimiz cıvıl cıvıl, bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri adına daha iyi hizmet verildi. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Burada camimizde şu anda yaz Kur’an kursu başladı, kardeşlerimiz bilgileri ile bize canlılık katıyor. Bildiklerini, öğrendiklerini, bizlere de anlatıyorlar. Bu teknolojiden, bu internetten yeteri kadar istifade ediyoruz” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Mahalle sakinlerinden Erdem Uslu, daha önce alt yapının olmamasından dolayı telefonların çekmediğini belirterek, “Belirli çekim yerlerine gitmeye çalışıyorduk. Bu hizmetin gelmesi iyi oldu. Muhtarlık binasında internet geldi. Herhangi bir ihtiyacımız olduğunda geliyoruz, bağlanıyoruz. Faturamızı ödüyoruz, bankalardan para transferi işlerini hallediyoruz. Eskinden ödevlerimiz olduğunda internet kafeye giderdik Manisa’ya en yakın. Şimdi öyle bir durum kalktı. Geliyoruz telefonla bağlanıyoruz ödevimizi indiriyoruz. İnternet, hayatın bir parçası, olmadan olmuyor. Halkımız memnun, çekim gücü de arttırıldı” şeklinde konuştu.

Öğrenci Enes Turgut, internete düzgün bağlanamadığı için derslerine çalışamadığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mahalleye kurduğu ücretsiz internet ile derslerine daha iyi çalıştığını ve yapılan proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin köylerine çok fazla şey kattığını ifade etti.

Hurşit Turgut da memnuniyetini dile getirerek, “Şimdi her şey tabi internetle. Biz de artık bu imkanlardan yararlanıyoruz. İstediğimiz zaman çekmiyordu, ulaşamıyorduk internete. Şimdi iyi çekiyor, memnunuz. İnterneti buraya ulaştıran Büyükşehir’e teşekkür ederim” dedi.