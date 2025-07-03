Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, 0-5 yaş arası çocuğu olan annelerin ulaşımdan ücretsiz yararlanması amacıyla başlattığı Anne Kart projesi, 8 bin 723 anneye ulaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Kent Lokantası, Halk Ekmek, Halk Mandıra gibi birçok projeyi uygulamaya geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının Ekim ayında başlattığı Anne Kart uygulaması ile de 0-5 yaş arası çocuğu bulunan toplam 8 bin 723 anneye toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı sağladı. Kart sahibi anneler, aylık 60 ücretsiz biniş hakkı ile ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde faydalanıyor.

Aile Bütçesine Destek Veriyor

Anne Kart, annelerin, çocuklarıyla birlikte kenti daha rahat keşfetmelerine olanak tanıyor, sosyalleşmelerine katkı sunuyor. Proje, aile bütçesine sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor. Anne Kart, 8 bin 723 anneye, aylık 300 bine yaklaşan ücretsiz ulaşım imkanı ile de aile bütçesine destek oluyor.

Vatandaşlarımıza Destek Olmaya Devam Edeceğiz

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hem hizmetlerini yürüten hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anne Kart projesi ile annelere destek olmaya aile bütçelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Dutlulu, “Kart sahibi annelerimiz, aylık 60 ücretsiz biniş hakkından faydalanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile yeni projeleri hayata geçirmeye ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.