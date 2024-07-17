Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi’nde yapımını gerçekleştirdiği Kreş ve Çocuk Gündüz Bakımevi projesinde sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 3-5 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan kreşin yeni eğitim-öğretim yılına hazır olacağı ve şehre çok sayıda yeni kreş kazandıracakları müjdesini verdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’ndeki Kreş ve Çocuk Gündüz Bakımevi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Zeyrek’e Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ve teknik ekipler de eşlik etti.

ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ Kreş ve gündüz bakımevinin 3-5 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vereceğini ifade eden Başkan Zeyrek, projenin bina imalatında son aşamaya gelindiğini vurguladı. İnşaatın tamamlanmasının ardından peyzaj düzenlemesi ile çocuk oyun parkı montajının gerçekleştirileceğini belirten Başkan Zeyrek, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Manisalıların mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Akgedik Mahallemize kazandıracağımız kreş ve gündüz bakımevi ile geleceğimizin teminatı çocuklarımıza okul öncesi eğitim imkanı sunacağız. Ve hızla başka yeni projelere de imza atacağız. Her bir çocuğumuzun potansiyellerini, yeteneklerini keşfetmesi için olanaklar yaratacağız. Onların özgüvenli, değerini bilen bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.” diye konuştu.