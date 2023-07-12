Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu ile birlikte alt ve üstyapı dönüşümü tamamlanan Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 154 Mahalle Projesi kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar mahallesinin alt ve üstyapı yenileme çalışması tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile birlikte alt ve üstyapı dönüşümü tamamlanan Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallede hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımları ile ilgili Mahalle Muhtarı Serdar Sağol ve vatandaşlar ile bir araya gelen heyet çalışmaların hayırlı olmasını diledi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Programın sonunda mahalle muhtarı Serdar Sağol’a Başkan Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Otmanlar’da 5 kilometre içme suyu, 3 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. 20 bin metrekare kilit parke taş döşenen mahalleye 500 kişilik foseptik de kazandırıldı. 154 Mahalle Projesi kapsamında Otmanlar’a 7,5 milyon TL yatırım yapıldı.