Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, son günlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili MASKİ İçme Suyu Arıza biriminde basın açıklamasında bulundu. Başkan Zeyrek, “Yaklaşık 35-40 yıl önce döşenmiş ve bir daha dokunulmamış altyapıdan kaynaklı sorunlarımız var. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesi için bir altyapı seferberliği başlatıyoruz” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MASKİ İçme Suyu Arıza Biriminde son günlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için basın açıklaması yaptı. Başkan Zeyrek’e, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Do. Dr. Özgür Avşar, İçme Suyu Daire Başkanı Recep Günay ve şube müdürleri eşlik etti. Başkan Zeyrek, Manisa için adıyla yaptığı yeni dönem manifestosuna atıfta bulunarak, şeffaf yönetim anlayışla çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

“ŞEFFAF VE AÇIK BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ŞEHRİMİZİ YÖNETECEĞİZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, konuşmasına şu sözlerle başladı. Başkan Zeyrek, “Yaklaşık 15 gün önce manifestomuzda tüm Manisalı vatandaşlarıma aktardığım gibi biz, şeffaf bir şekilde bütün sorunlarımızı herkesle paylaşacağız. Ve bu sorunların çözümüne yönelik de neler yapabileceğimizi şeffaflık içerisinde anlatacağız” dedi.

YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE SU KESİNTİSİNE NEDEN OLUYOR

Su kesintilerinin nedenlerini anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldiğini ifade eden Başkan Zeyrek, “Manisa’mda yaşanan su kesintilerinin nedenlerini anlatmak istiyorum. İklim değişikliğinden dolayı ve yalnızca Manisa’mda değil, ülkemizde ve dünyamızda yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı olarak artık sondajlarımızı daha derinlere çakmak zorunda kalıyoruz. Şu anda en son açtığımız 3 tane sondajımız 250 metreden su çekiyor. Manisa’nın bazı yerlerinde 400 metreden bile su çektiğimiz yerler var. Yaşanan elektrik kesintileri de sondajlarımızı daha verimli kullanmamıza engel teşkil etmektedir” dedi.

İÇME SUYU DEPOLARININ BAKIM-ONARIMLARI YAPILIYOR

İçme suyu depolarında bakım-onarımlarının yapılmadığının altını çizen Başkan Zeyrek, “Bazı depolarımızın geçtiğimiz dönemde bakım-onarımlarının yapılmadığını tespit ettik. MASKİ Genel Müdürümüzün öncülüğünde bu su depolarının bakım ihalelerini gerçekleştirdik. Ve şu anda şehrin genelinde birçok depomuzun bakımları tamamlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Eski altyapıdan kaynaklı olarak da sıkıntıların yaşandığını belirten Başkan Zeyrek, “Yaklaşık 35-40 yıl önce döşenmiş ve bir daha dokunulmamış altyapıdan kaynaklı sorunlarımız var. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesi için bir altyapı seferberliği başlatıyoruz. Daha sonrasında branşmanlarda, içme suyu şebekesinin abone bağlantılarında yaşanan patlaklardan kaynaklı su kesintilerimiz oluyor. Yaklaşık 1000 adet branşman değişimi için ihalemizi yaptık. Branşmanlarımız geldi. Tespit ettiğimiz mahallelerde 1000 adet branşman değişimini yapacağız. Biz bu çalışmaların hepsini altyapı seferberliği olarak başlatıyoruz ama şunu unutmayalım. Bu altyapı seferberliğini tek başına MASKİ ya da Büyükşehir Belediyesi yapamaz. Vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Suyun ne kadar önemli olduğunu ve yarınlarımıza bırakmamız gereken ne kadar önemli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama özellikle vahşi sulamadan başlayarak, evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan Manisalı vatandaşlarımın da içinde olabileceği bir seferberlikle bu sorunu çözebiliriz. Çünkü, su hayattır. Su yarınlara bırakabileceğimiz en önemli emanettir. Bunun bilincindeyiz. Ve vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olmasını istiyoruz” dedi.

“BEN, HİÇBİR EVİN SUSUZ KALMASINI İSTEMİYORUM”

İçme suyu depolarının tamamen dolması için kullanımın az olduğu gece saatlerinde planlı kesintiler yaptıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, “Özellikle merkez mahallelerimizde gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında depolarımızın tamamen dolması için sularımızı kesiyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız sabah uyandıklarında susuz kalmıyorlar. Su kesintisi yaptığımız mahallelerdeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ama ben buradan da tekrardan şunu söylüyorum. Ben, hiçbir evin susuz kalmasını istemiyorum. Hiçbir işletmenin susuz kalmasını istemiyorum. Ama iklim değişiklikleri ve oluşan bu şartlarından dolayı su kesintileri maalesef olmak zorunda kalıyor. Bunu tüm şeffaflığıyla sizlere aktarıyorum. Biz, asbestli borularımızı değiştiriyoruz. Yeni sondajlar açmaya, yeni sondajlar tespit etmeye önem veriyoruz” açıklamasını yaptı.

MANİSA MERKEZ İÇİN YENİ SONDAJLAR AÇILIYOR

Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Başkan Zeyrek, devam eden sondaj çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Zeyrek, “Açtığımız 6 tane sondajımız var. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Çok ciddi bir ölçüde su kesintilerinin önüne geçecektir. 15 gün içerisinde önlemlerimizi almış olacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bugünün çözümü. Eğer ki suyumuza sahip çıkmazsak, suyumuzu kontrollü kullanmazsak, içme suyu ucuz diye bağımızı, bahçemizi sularsak, tarım arazilerimizi içme suyuyla sularsak maalesef önümüzdeki yıl yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız. Ve bugün 250 metreden aldığımız suyu seneye 300 metreden alacağız. Bu su çekiliyor, sondaj bunun bir çözümüdür. Ama bunun asıl çözümü el ele vererek birlikte mücadele etmektir” dedi.