Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde hizmete alınan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin kendi üretimi olan ana arılar, üreticilerle buluşmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da 50 üreticiye 500 ana arının dağıtıldığı programa Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde ilgili Bakanlığın oluruyla açılan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde ana arıların dağıtımına devam edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin kendi ürünleri olan ana arıların dağıtımına Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli ve arı yetiştiricileri katıldı.

Ana Arı Dağıtım programında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Köylü Milletin Efendisidir’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere yönelik projelere büyük önem veriyoruz. Arkadaşlar üretmek zorundayız, Türkiye Cumhuriyeti olarak üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Biz de bu konuda Başkanımızın talimatıyla sizler için faydalı olabilecek her projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz süreçte tarım makineleri desteklerimiz çok oldu, bu ay sonunda yaklaşık 60 adet makineyi daha dağıtacağız. Ziraat Odalarına ücretsiz makine veriyoruz. Gübre atma makinesi, ilaçlama makinesi, hayvancılığın çok olduğu yerlerde koyun yıkama makinesi, üzüm üreticisine üzüm sıkma makinesi, ceviz soyma makinesi gibi. Yeni aldığımız bu makineleri de törenle muhtarlarımıza vereceğiz. Kırsal Hizmetler Dairemizde devam eden 37 kalem işimiz var. Sizin talepleriniz üzerine kovan dağıtımını da planlayıp gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde üretilen ana arılar üreticilere dağıtıldı. 50 üreticiye 10’ar adet olmak üzere toplamda 500 adet ana arı üreticilere teslim edildi.