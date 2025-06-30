Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eczacılık kooperatifçiliğinin öncülerinden olan merhum eczacı ve CHP üyesi Neşe Gülersoy’un vefatının 46. yılında düzenlenen anma programına katıldı.MANİSA (İGFA) - Törene Başkan Dutlulu’nun yanı sıra Manisa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Duygu Elmas Mutlu, CHP İl Başkan Vekili Şerif Ozan İren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ali Kılıç, oda üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“BİR ROL MODELDİ”

Başkan Dutlulu, Gülersoy’un eczacılık mesleğinde ve kooperatifçilikte öncü bir isim olduğunu belirterek, “O bir rol modeldi. Kendinden önce meslektaşlarını düşünen, dayanışmayı esas alan bir insandı. Onun gibi isimler sayesinde mesleğimiz dimdik ayakta duruyor” dedi. Aynı törende, yine 1979 yılında silahlı saldırıyla hayatını kaybeden CHP Manisa İl Başkanı Eczacı Mete Erdem’in ve dönemin MHP İl Başkanı Eczacı Cemil Çöllü’nün de anıldığını vurguladı.

ZEYREK’E VEFA MESAJI

Törende kısa süre önce elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek’in mezarını ziyaret eden Başkan Dutlulu, “Biz onun koltuğunu değil, hayallerini devraldık. Neşe ablamızın anmasında da hep yanımızdaydı. Onu saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE MESLEKİ HAFIZA VURGUSU

Manisa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Duygu Elmas Mutlu da konuşmasında, Neşe Gülersoy’un toplumsal duyarlılığıyla unutulmaz bir iz bıraktığını belirtti: “Yalnızca mesleğinde değil, toplumsal mücadelede de öncü bir isimdi. Bugün hâlâ onun vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz.”

Anma programı kapsamında Gülersoy’un yanı sıra Mete Erdem ve Ferdi Zeyrek’in mezarları da ziyaret edildi. Katılımcılar, dualar eşliğinde karanfiller bırakarak anlamlı bir vefa örneği sergiledi.