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Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği  Ardahan’ın kurtuluşunun 103. Yılı nedeniyle  kutlama programı gerçekleştirdi. Programda kaz eti ve yöresel yemekler ikram edildi.  Ayrıca yöresel sanatçılar ile geceye ayrı bir renk kattı.MANİSA (İGFA) -  Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneğinin 103. Ardahan’ın kurtuluş gecesi davetliler yoğun ilgi gösterdi.    Programa siyasi parti temsilcileri, siyasi partilerin belediye başkan adayları,  kurum müdürleri,  dernek başkanları, Manisa ve İzmir'de yaşayan Ardahanlılar ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere kaz eti  ikramı yapıldı.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede davetliler unutulmaz bir gece yaşadı. Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Dalbudak  yaptığı konuşmada " Biz Manisa'da Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği  olarak Ardahan kültürünü burada yaşatıyoruz. Ardahan’ın kurtuluşunun 103. Yılını  kutlarken  davetlilere kaz eti ikramı yaptık. Yöresel sanatçılarımız  yöresel şarkı, türkülerimiz ve halaylarımız  ile unutulmaz bir program yaşattılar. Katılım yoğun oldu. Biz Ardahanlılar olarak büyük bir aileyiz" şeklinde konuştu.