Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi’nde bin 600 ton sıcak asfalt serimi yaparken Ahmetli Cambazlı Mahallesi’nde ise 3 kilometrelik çift kat emisyonlu sathi kaplama çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Sulu Sokak’ta yürütülen çalışmalar kapsamında bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bölgedeki altyapı ve üstyapı sorunlarına çözüm sunmak için çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, “Çok yoğun taleplerden biri olan Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi Sulu Sokak’tayız. Vatandaşlarımızın burada altyapı ve üstyapı ile ilgili isteklerini bir bir yerine getiriyoruz. Bu sokakta yaklaşık bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bir diğer ekibimiz de Ahmetli Cambazlı Mahallesi’nde ise çift kat emisyonlu 3 kilometrelik sathi kaplama yapmaktayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi olarak, Manisa’nın dört bir yanında hizmet ve yol bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“FERDİ BAŞKAN’IN SÖZÜNÜ BESİM BAŞKAN TUTTU”

Ahmetli Cambazlı Mahallesi Muhtarı Fatih Adıgüzel, “Bu yola asfalt atılması için talepte bulunmuştuk. Merhum Ferdi Zeyrek Başkan’ımızın vefatından dolayı çalışmalar bu zamana kaldı, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra göreve gelen Besim Dutlulu Başkan’ımızın girişimleriyle mahallemizin asfalt bakımlarını yapıyoruz. Asfalt çalışmalarında emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı Nurettin Nerli, “Geçmiş dönemde buraya asfalt çalışması yapılmıştı. Yağmur nedeniyle yollarımız bozuldu. Bize söz verilmişti ‘Bu yolu yapacağız’ diye. Sağ olsunlar, sözlerini tuttular. Geldiler, yolumuzu yaptılar. Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz. Büyükşehir ve Turgutlu belediyeleri iş birliği içerisinde, çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmesi, önemli olan seçimden önce gelip seçimden sonra buranın unutulmaması. Burası çok önemli bir nokta, ovaya giden insanlarımız bu yolu çok sık kullanıyor. Tekrar tekrar çalışmalar için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İl genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için yol çalışmalarının sezon boyunca süreceği bildirildi.