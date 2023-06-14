Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Haziran Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda il genelindeki asfalt çalışmaları hakkında meclis üyelerini ve Manisalıları bilgilendirdi. Yeni sezonda asfalt hedefi 750 kilometre.MANİSA (İGFA) - Manisa'da il genelinde asfalt sezonunu açtıklarını ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlk etapta ilimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan yollarda bu sezon, 750 kilometre asfalt çalışması yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Soma ilçemiz Muzaffer Tezcan Caddesi, Şehzadeler ilçemiz Alçıtepe, Yeşiltepe caddeleri ile bağlı ara sokakları, Halil Erdoğan Caddesi ve İbrahim Gökçen (Lise önü) asfalt çalışmalarımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla birlikte Alaşehir ilçemiz Sümer Oral ve İsmetpaşa Caddesi’nde prestij cadde düzenleme yatırımımız için Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz alt ve üstyapı ihalesini yaptı. Burada da sözleşme imzalanma aşamasında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.