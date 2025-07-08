Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramını bu yıl da sürdürüyor. Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan aşure, şehrin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılacak. MANİSA (İGFA) - Aşure dağıtımları şehrin farklı noktalarında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla yapılacak. Özenle hazırlanan aşureler, binlerce Manisalıya ulaştırılacak. Vatandaşların ilgi gösterdiği ikram programı, bu yıl da birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefliyor.

Aşure dağıtımı, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 13.30’da Alaybey Pazaryeri’nde başlayacak. Program, kentin farklı noktalarında belirlenen tarihlerde devam edecek. Aşure ikram programı şöyle:

12 Temmuz Cumartesi 13.30 Alaybey Pazaryeri

12 Temmuz Cumartesi 15.30 Laleli Pazaryeri

14 Temmuz Pazartesi 17.30 Ulupark

16 Temmuz Çarşamba 17.30 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

21 Temmuz Pazartesi 13.30 Karaköy Pazaryeri

24 Temmuz Perşembe 13.30 Perşembe Pazaryeri (Eski Garaj)

Kaynak: İGF