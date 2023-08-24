Atık suların çevreye zarar vermemesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede bulunan işletmeler ve sanayi kuruluşlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, atık suların denetimlerini yapmaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ruhsat Denetim Koruma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Çevre Kanunu’ , ‘İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’ , ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ ve ‘MASKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ hükümleri doğrultusunda sanayi kuruluşlarına gerekli denetimler yapılıyor.

Ruhsat Denetim Koruma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından atıksu analiz sonuçlarının yönetmelikte belirtilen deşarj limitlerine uygun olması halinde Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) düzenleniyor. Ruhsat verilen işletmelerin her yıl düzenli olarak endüstriyel nitelikli atıksularından kontrol numunesi alınarak, deşarj limitlerine uygunluğun sürekliliği de kontrol ediliyor. Ayrıca; endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmayan veya kanalizasyona sadece evsel nitelikli atıksu deşarj eden işletmeler için de ‘Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi’ düzenleniyor.

FOSSEPTİK BAĞLANTILARI YERİNDE İNCELENİYOR

Ekipler, Kanalizasyon hattı bulunmayan ve atıksularını sızdırmaz betonarme foseptikte biriktiren işletmelerin fosseptik bağlantılarını da denetliyor. Fosseptik bağlantıları hem yerinde hem de fosseptik projesinde ayrı ayrı inceleniyor. Alınan numune sonrası yapılan analiz ile deşarj limitlerini sağladığı belirlenen işletmelere, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün vidanjör hizmetinden yararlanabilmesi sağlanıyor ve vidanjör yoluyla Atıksu Arıtma Tesislerine gelen atıksuların kontrolü de sağlanıyor.