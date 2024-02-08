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Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Azerbaycan da 7 şubatta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Manisa'da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı Talebeler İzmir Balçova Palmiye AVM de kurulan sandıkta oy kullandı.MANİSA (İGFA) - Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, "bu seçime bizde dernek yönetimi olarak gerek İstanbul Başkonsolosluğu gerekse de Federasyonumuzun yetkilileri ile irtibat halinde bilgileri dahilinde hazırlandık. Türk Dünyası'nın gözbebeği Azerbaycan'da ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e desteğimizi göstermek adına öğrenim gören gençlerimiz ile birlikte oy kullanabilmeleri için İzmir'e geldik. İşgal altındaki toprakları Kahraman şanlı Azerbaycan Ordusu ile Karabağ Zaferine dönüştüren Demir Yumruk ile 30 yılı aşkın süredir işgal altında ki topraklarımızı geriye alan büyüyen, gelişen Azerbaycan'a, birçok alanda yeni zaferler kazandırması adına 'Galip Halkın Galip Lideri' Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, seçim sonucunun Türk Dünyası'na hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı