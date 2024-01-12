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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz ve Daire Başkanlığı yetkilileri, öğrencilerle yakından ilgilendi. Verilen hediyelerle oldukça mutlu olan öğrenciler, kendilerini unutmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Başkan Ergün’ün talimatlarıyla hazırlatılan ayakkabı, mont ve Atatürk baskılı tişörtten oluşan hediyeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı tespit ekibi aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı.

Başkan Ergün, Saruhanlı ilçesinde, Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan İlkokulu, Şehit Ege Süleyman Görece İlkokulu ve Alibeyli İlkokulu’nda karne alacak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, karne heyecanı için geri sayıma başlayan çocukları unutmadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçesinde, Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan İlkokulu, Şehit Ege Süleyman Görece İlkokulu ve Alibeyli İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi gönderdi. MANİSA (İGFA) - Ders zili, 19 Ocak Cuma günü yarıyıl tatili için çalacak.

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