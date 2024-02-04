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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile birlikte Cumartesi günü esnaf ve vatandaşları selamladıMANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, KAÇEP İl Başkanı Gonca Aras, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, meclis üyeleri, parti teşkilatları ile birlikte Cumartesi günü esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Günün ilk programında Bülent Koşmaz Parkı’nda kurulan seçim standında vatandaşlarla buluşan Başkan Ergün ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden hareket ederek, işyerleri ve dükkanlara hayırlı işler diledi. Programın ikinci durak noktasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan seçim standında vatandaşlarla buluşan Başkan Ergün, çocuklara kırtasiye seti ve futbol topu armağan etti. Seçim standının ardından Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde yine ziyaretlerini sürdüren Başkan Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve beraberindeki heyet, İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinden Manisa Lisesi’ne kadar devam eden programda halkı selamladı.

Gün boyunca süren programda vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Ergün, 4 Şubat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan açık hava toplantısına Manisalıları davet etti. Vatandaşlar da kendilerini selamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün’e 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha destek vereceklerinin sözünü verdi.