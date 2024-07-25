Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde aerobik jimnastik branşında hem Manisa’yı hem de ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcular ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 16 branşta lisanslı ve lisansız sporculara destek veriyor. Amatör branşlardaki sporculara sağladığı imkanlarla Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları yaşayan isimleri yetiştiren Manisa BBSK’nın büyük başarılara imza attığı branşların başında da aerobik jimnastik geliyor.

Ayşe Begüm Onbaşı gibi Dünya Şampiyonlukları yaşayan bir sporcu yetiştiren yeşil-beyazlı takımın altyapıdan gelen genç sporcularını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde ziyaret etti. Ziyarette, Kulüp Başkanı Emre Hasgör, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, antrenörler ve sporcu aileleri de yer aldı.

Sporcu velilerinden Nihal Atar, Türkiye ve Dünya Şampiyonlarının birçoğunun Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yetiştiğini ifade ederek, kendilerini ilk kez bir Büyükşehir Belediye Başkanının ziyaret ettiğini vurguladı. Başkan Zeyrek de, “Bu ilk olabilir ama bundan sonra sürekli sizin yanınızda olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi amatör branşlardaki tüm sporcularımızın, Manisa’da yaşayan tüm evlatlarımızın yuvası olacak. Belki beni bir öğlen yemeğine, bir kahve içmeye davet edersiniz. Umarım bu yarışmadan sonra olur. Burada, masanın üzerinde madalyalar, kupalar görürüz. Bunun sonunda bir madalya kupa da olmayabilir. Önemli olan orada yarışmak. Manisa’yı orada temsil etmek her şeyden daha önemli. Sizden sonraki sporcuları da bu spora özendirmek ve onları teşvik etmek inanın ki madalyadan daha önemli. Ama ben inanıyorum ki bir sonraki görüşmemizde burada kupalar, madalyalar olacaktır. Tekrardan başarılar diliyorum, birlikteliğimizin devamlı olacağının sözünü veriyorum” dedi.