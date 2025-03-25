Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla iftar yemeğinde buluştu. Zeyrek, muhtarların randevu almaya gerek olmadan istedikleri zaman belediyeye gelebileceklerini belirterek, “Muhtar istediği her zaman belediyeye gelir. Odam, sizlerin odasıdır. Muhtarlar belediyelerle birlikte güçlüdür” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapılarının muhtarlara her zaman açık olacağını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, ortak akıl ile kentin sorunlarını çözeceklerini vurguladı. 2025 yılı için planlanan asfalt çalışmaları, ulaşım düzenlemeleri ve otopark projeleri hakkında bilgi veren Başkan Zeyrek, Manisa’nın imar sorununun da dört yıl içinde çözüleceğini söyledi.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, belediye başkan yardımcıları, muhtar derneklerinin başkanları ile iki ilçedeki muhtarlar katıldı.

“10 yıl Büyükşehir’in kapısından içeri girmemiş muhtarlarımız var”

31 Mart yerel seçimlerinde bir değişimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bizden önceki dönemde 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin kapısından içeri girememiş, 10’uncu kata çıkamamış muhtarlarımız var aramızda. Bu çok acı bir olay. Bir muhtar belediyeye geliyorsa kendi için bir şey istemez. Ama mahallesi için her şeyi ister. Ben bunu bilen biriyim. Muhtarlar belediyelerle birlikte güçlüdür. Biz vatandaşın derdini, sorununu sizler aracılığıyla duyuyoruz. Sizi misafir etmezsek biz de bu dertlerden uzak kalmış oluruz. Maalesef bizden önceki yönetimin böyle bir yönetim anlayışı vardı” dedi.

“Muhtar istediği her zaman belediyeye gelir”

En öncelikli yönetim anlayışlarının ortak aklı oluşturmak ve sorunları birlikte çözmek olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu yüzden her yerde diyorum ki muhtar belediyeden hiçbir zaman randevu almaz. Muhtar istediği her zaman belediyeye gelir. Odam, sizlerin odasıdır. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü ben sizi oralarda görmek istiyorum. Oralarda göreyim ki mahallenin sorununu birlikte konuşalım. Şunu biliyoruz ki kapıları kapatmak çok kolay. O kapıları açık tutup gönüllerde yer almak zor olanı, ama bu işin güzel kısmı da bu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı desteği veriyoruz”

Hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla birlikte, geride kalan 1 yılda yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Zeyrek, “2025 yılında yapacaklarımızı belediye başkanlarımızla birlikte belirledik tek tek. 2025 yılında 170 kilometrelik sıcak asfaltı, yaklaşık bin kilometrelik sathi kaplamayı bu şehrimize öncelikle kazandıracağız. Toplu ulaşım noktasında halk otobüsleri sahiplerinin cebinde mazot alacak paraları yoktu. Kontak kapatacaklardı. Ulaşıma çok ciddi bir destek verdik. Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı desteği veriyoruz. Geldiğimiz zamandaki şikayet her hafta bin 300, bin 400 vatandaşımız ÇÖZMER’e şikayette bulunuyordu. Gelinen noktada bu şikayetlerde 150’lere kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde Horozköy’e gittik. Vatandaşlar Horozköy’den Celal Bayar’a tek bir hatla gidemiyoruz dediler. 12 tane otobüs satın almıştık, 4 tanesini bu hatta koyduk, hattın numarasını da 112 koyduk. Şu anda artık Horozköy’den de Kuşlubahçe’den de tek bir arabayla ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

“4 yıl içinde Manisa’ya imar gelecek”

İmar hakkında da bilgiler veren Başkan Ferdi Zeyrek, “2012’den 2025’e geldik hala imar olmadı. Çünkü hep kapalı kapılar arkasında hep bir hesap vardı. Vatandaşa dediler ki ‘Senin imarın böyle olacak’. İtiraz eden kişileri de yok saydılar. Mahkeme, imar planını reddetti geçen Temmuz ayında. Ağustos ayında mevcut imar planında yapılan değişikliklerle Eylül 2024’teki Meclisimizde imar planını geçirdik. Bir ay kadar bir sürede ufak tefek değişiklikler yapabilmiştik. Şu anda da tekrar mahkemede. Size şunun sözünü veriyorum. 4 yıllık görev süremiz kaldı. 4 yıl içerisinde Manisa’ya imar gelecek. Vatandaşın istediği şekilde gelecek. vatandaşın hakkını savunarak hazırladığımız imar geçecek” dedi.

Otopark Müjdeleri Verdi

Hayata geçirilecek otopark projelerini de anlatan Ferdi Zeyrek, “Okan Divrik Parkı’nın olduğu yere ve Yıldırımspor Tesisleri’nin olduğu yere tam otomasyonlu iki tane otopark projemiz ihale aşamasına geldi. En kısa sürede kazandırmak istiyorum. İŞKUR binasının önündeki otopark alanına, daha sonra da TARİŞ’in arsasının olduğu yere de bir otopark ve TARİŞ’in olduğu yere bir tane pazaryeri ile birlikte oranın sorununu çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“En iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in önderliğinde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Muhtarlarımız mahallelerdeki vatandaşın sesi ve biz yerel yönetimlerle aradaki en temel köprülerdir. Sizler gece gündüz demeden mahallelerinizin sorunları için çalışıyorsunuz. Bizler de belediyeler olarak sizlere ve mahallelerinize en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her zaman muhtarlarımızın emrindeyiz”

Muhtarlık kurumunun önemine değinen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da “Muhtarlık kurumu bizim için en önemli kurumlardan. Her zaman muhtarlarımızın emrindeyiz. Ferdi Başkanıma, bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.