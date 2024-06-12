Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde (MCBÜ) Teknofest’teki yarışmalarda finale kalan öğrencilerle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ile birlikte Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yapay Zeka ve İnovasyon Atölyesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından Başkan Zeyrek’e TÜBİTAK ve Erasmus+ projelerine ilişkin bilgiler verildi. Başkan Zeyrek de öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek, geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı.

Üniversite öğrencileri Başkan Zeyrek’e, MCBÜ’deki Stream ve Yapay Zeka faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Akademik danışman Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ile öğrenciler tarafından hayata geçirilerek Teknofest’te finale kalan projenin sunumu da yapıldı. Sunumda, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Hava Savunma Sistemleri Yarışması kapsamında VTOL İHA ve Hava Savunma Sistemlerine yönelik tasarlanan proje hakkında bilgi verildi. Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde topluma fayda sağlayan birçok projenin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Öğrencilerin geliştirdiği projelerin çok değerli olduğunu vurguladı.

Teknofest’te finale kalan projenin destekleneceğini belirten Başkan Zeyrek, “Sizlerin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden talepleriniz olmuştu. Bütçemiz oranında isteklerinizi karşılayabildik. Bu destek büyüyerek önümüzdeki dönemde de devam edecektir” diye konuştu.

Öğrenciler tarafından geliştirilen projelerin hem Manisa hem de ülke için çok değerli olduğunu belirten Başkan Zeyrek, “Hepinizin eline sağlık. Bu çalışmalarınız hem Manisam için hem de ülkem çok değerli. Sizlere ‘çalışma arkadaşlarım’ diye hitap etmek istiyorum. Çünkü oluşturduğunuz bu projelerin belki bir kısmı sadece proje aşamasında kalacak. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki; bu projelerden bir tanesi bile hayata geçerse, hem sizin medarıiftiharınız olacak hem Manisam hem de ülkemin aydınlık yarınları için öncü bir proje olacaktır. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği sizlere vermeye devam edeceğiz” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Başkan Zeyrek’e gerçekleştirdiği ziyaret ve verdiği destek için teşekkür etti.