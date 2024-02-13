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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün öncülüğünde, MCBÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin girişimleriyle hayata geçirilen “Gönülden Potaya” projesi kapsamında, gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan Manisa BBSK ile Tofaş SK arasındaki müsabaka oynandı. Hasılat, Manisa AFAD İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.MANİSA (İGFA) -Geçtiğimiz günlerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır, Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu ve Metin Mert Demirer’in girişimleriyle Manisa’da yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için “Gönülden Potaya” ismiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atılmıştı.

Tofaş SK ile Manisa BBSK arasında planlanan müsabakanın oynanmasının akabinde yardım için toplanan gelir Yunusemre Kaymakamlığı Hizmet Binası’nda yapılan toplantıyla AFAD İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, AFAD Manisa Müdür Vekili Fikret Deniz, MCBÜ İletişim Fakültesi’nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Güner Koçak ve İletişim Fakültesi öğrencileri Yağmur Nazlı Baydogan ve Pınar Bahadır katılım sağladı.

Hayata geçirilen ‘Gönülden Potaya’ gibi sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmaya katkısının çok önemli olduğuna değinen Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün destekleriyle Manisa’da yaşayan depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacak çok önemli ve özel bir projeyi daha bugün nihayete erdirdik. Toplanan hasılat, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bugün bağışlandı. İnşallah, hepimizin yüreğini dağlayan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımlar ulaşacak. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesi için ter döken basketbolcularımızdan buradaki güzide öğrencilerimize varana kadar şahsım adına emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Gönülden Potaya’ gibi projeler toplumsal dayanışmamızı güçlendirip sağlamlaştırarak yaraların sarılmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan’da 6 Şubat depreminin yıldönümünde çok anlamlı bir projeye imza atıldığını belirterek, bu anlamlı projeye destek veren vatandaşlar ile oda ve derneklerimize teşekkür etti.