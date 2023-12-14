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Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ulaşım sağlanabilmesi için beton ve sıcak asfalt uygulaması yapılan bölgelerde bakım onarım maliyetlerini düşürmek ve imalatlarımızın ekonomik ömrünü uzatmak amacıyla başlattığı beton hendek uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt ve beton yol uygulaması yaptığı yolları beton hendek çalışmasıyla koruma altına alıyor.

Yapılan yolların ömrünün uzatılması, mevsimsel yağışların yollar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçmek, bakım-onarım maliyetlerini düşürmek ve imalatların ekonomik ömrünü uzatmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Manisalıların da takdirini topluyor.

Beton hendek uygulamalarının devam ettiğini belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları üzerine bitirmiş olduğumuz imalatlarda, yolun ekonomik ömrünün daha uzun olması nedeniyle mevsimsel olarak yaşanan yağışlarda yolların bozulmasını önlemek ve ömrünü uzatmak amacıyla beton hendek uygulaması yapıyoruz. Bu sayede yapmış olduğumuz yolların, toprak dolguları da azalmıyor. Yağışlardan dolayı çökmeler de yaşanmıyor. Bugüne kadar 106 kilometrelik beton ve sıcak asfalt yol ağımızda yaptığımız beton hendek imalatlarımıza 40 kilometrenin üzerinde planladığımız güzergahlarda çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir” dedi.