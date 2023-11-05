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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı asfalt sezonu çalışmaları kapsamında 1040 kilometrelik yol ağını asfaltlayarak, bu yılı da rekorla kapattıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, geniş iş makinesi filosu, alanında uzman personeli ile Haziran ayında başlattığı 2023 asfalt sezonunu 1040 kilometrelik çalışmayla tamamladı.

Manisalıların istediklerin noktaya daha kolay ulaşabilmeleri ve modern yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında olduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “12 Haziran tarihinde, 200 iş makinemiz ve 300 personelimizle yeni asfalt sezonuna başladık. Tamamen kendi araçlarımız ve ekiplerimizle yürüttüğümüz çalışmalarımızda 750 kilometrelik hedefimize 13 Eylül’de ulaştık. Sonrasında bu hedefimizi 850 kilometreye yükselttik. Geldiğimiz noktada ilimiz genelindeki 1040 kilometrelik yol ağını asfaltla buluşturduk. Hemşehrilerimiz güle güle kullansın” diye konuştu.