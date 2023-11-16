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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimini tamamlayan ‘Pars’ isimli köpek, ‘Can Dostum Projesi’ kapsamında Yasin Uysal isimli vatandaş tarafından sahiplenildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın uygulamaya aldığı ‘Can Dostum’ projesi kapsamında eğitimini tamamlayan can dostlarımız, yeni sahipleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde temel itaat ve alan koruma eğitimleri alan ‘Pars’ adlı köpek, Hüseyin Köroğlu adlı vatandaş tarafından sahiplenildi.

Proje hakkında bilgi veren Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, “Hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığımız Can Dostum projemiz kapsamında, başta İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere çiftçiler, kamu kurumlarına kadar birçok köpek sahiplendirdik. Temel itaat ve alan koruma eğitimleri alan ‘Pars’ isimli köpeğimizi de, Hüseyin Köroğlu isimli vatandaşımız sahiplendi. ‘Pars’ bundan sonra hemşehrimize hem can yoldaşlığı yapacak hem de bahçesinde alan koruma yapacak. Projemiz kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.