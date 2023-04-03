Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimini tamamlayan Alman Kurdu köpek, İbrahim Şenel isimli çiftçi tarafından sahiplenildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın uygulamaya aldığı Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan can dostlarımız, yeni sahipleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma eğitimleri alan Alman Kurdu cinsi köpek, İbrahim Şenel tarafından sahiplenildi.

Proje hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığımız Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında, birçok can dostumuzu yeni yuvalarına kavuşturduk. Uzman Köpek Eğitmenimiz Serhan Karabey Doğru tarafından verilen eğitimini tamamlayan Alman Kurdu köpeği, çiftçilikle uğraşan İbrahim Şenel isimli vatandaşımız sahiplendi. Proje kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.