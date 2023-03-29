Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri kapsamında, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel terapi eğitimi verilen Golden cinsi köpek, Salihli Özel Benim Dünyam Bakım Merkezi’ne sahiplendirildi.MANİSA (İGFA) - Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığı ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri ile çok sayıda sokak hayvanının yeni yuvasına kavuşmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel terapi eğitimini tamamlayan Golden cinsi köpek de, Salihli Özel Benim Dünyam Bakım Merkezi’ne sahiplendirildi. Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, merkezi ziyaret ederek, köpeği teslim etti. Doğru, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde arama-kurtarma köpeği, yangın tespit köpeği, Trüf mantarı köpeği ve terapi köpeğinin yanı sıra alan koruma köpeği de yetiştirdiklerini belirterek, insanlık yararına köpek eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.