Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Sayın Saadettin Ceylan, Manisa’ya ilk kez içme suyu sağlayacak olan Gürdük Barajı ve Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti’nin protokolünü imza altına aldı. Akhisar ilçesinin içme suyu ihtiyacı bu barajdan karşılanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Akhisar ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı Gürdük Barajı ve Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti ile ilgili protokolü imzaladı.

İmza töreninde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’in yanı sıra DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cenk Çetin, İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Atilla Hakan Özel, 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu da yer aldı. Başkan Ergün, Manisa’nın ilk içme suyu barajının hayırlı olmasını dileyerek, Akhisar’ın en az 50 yıllık su ihtiyacının bu barajdan karşılanacağını vurguladı.

SONDAJLA SU TEMİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YÖNTEM DEĞİL!

Manisa’nın ilk içme suyu barajının Akhisar’da inşa edildiğini ifade eden Başkan Ergün; “Bugün burada Akhisar ilçemize inşa edilen Gürdük Barajı Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti’nden hemşehrilerimize içme suyu sağlanmasıyla ilgili protokolümüzü DSİ İzmir 2’nci Bölge Müdürü Sayın Sadettin Ceylan ile hayırlısıyla imza altına aldık. Manisa’mızda içme suyu ihtiyacının yüzde 98’ini yeraltı su kaynaklarından karşıladığımızı her zaman ifade ediyoruz. İlimiz genelinde şu an itibariyle 2.120 içme suyu sondajımız faal bir şekilde çalışıyor. Tabi, bu durum sürdürülebilir bir yöntem değil. Çünkü, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle yeraltı su kaynaklarımız hızla tükeniyor. 15-20 yıl önce 50 metrelerden ulaştığımız suya, bugün bazı noktalarda 400-500 metrelere kadar indiğimiz oluyor” dedi.

SONDAJLARIN AYLIK ENERJİ GİDERİ 27 MİLYON TL

Başkan Ergün açıklamasının devamında sondajların enerji maliyetlerinin de en yüksek gider kalemlerinden biri olduğunu belirterek, “Aylık ortalama sadece sondajlarımız için 27 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Bazı ilçelerimizde su gelirleri elektrik faturalarını karşılamıyor. Enerji giderlerimizi düşürmek amacıyla toplamda 8 megavatlık güneş enerji santralleri inşa ettik. Ancak, santraller de tek başına çözüm değil. Manisa’mızın daha sürdürülebilir içme suyu yönetimine ihtiyacı var. Bu da içme suyu barajları ile mümkün olacak” açıklamasını yaptı.